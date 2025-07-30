مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تجويع غزة وإنهاء الإبادة

تجمّع مئات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، احتجاجًا على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالتحرك العاجل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع حد لتجويع السكان ووقف العدوان المستمر.

وردد المشاركون في التظاهرة هتافات مناهضة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية.

وأكدوا أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب يجب أن تُحاسب عليها الحكومات المتورطة.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، في ظل الظروف الكارثية التي تعيشها غزة منذ أشهر.