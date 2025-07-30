القسام: إيقاع قتلى وجرحى بتفجير عبوات بآليات للاحتلال في خانيونس

أعلنت كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس" عن تفجير ٣ عبوات برميلية، بآليات الاحتلال جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ،وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتبنت القسام في بلاغ عسكري تفجير مجاهديها مساء أول أمس الاثنين 3 عبوات برميلية "داخل أحد محاضن آليات العدو جنوب منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأكدت القسام أن عملية التفجير أوقعت جنود الاحتلال في الاستهداف بين قتيل وجريح.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وردًا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين، مُلحقة الخسائر في صفوف جنود الاحتلال وآلياته.