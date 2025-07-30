هآرتس: "إسرائيل" تهدد بوقف إسقاط المساعدات إذا كُشف دمار غزة أمام العالم

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع القوات الجوية المشاركة في عمليات إنزال المساعدات الإنسانية على غزة من تصوير الدمار الهائل في القطاع، وتهدد بوقف عمليات الإسقاط إذا نُشرت مشاهد توثّق حجم الكارثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" طالبت الدول المشاركة، ومنها الأردن والإمارات، بعدم السماح لوسائل الإعلام بتوثيق المناطق المستهدفة أو تصوير حجم الدمار، في محاولة واضحة لحجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي.

من جانبه، شدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على أن الاحتلال يواصل منع دخول الصحافة العالمية إلى القطاع، في مسعى للتغطية على جرائمه المرتكبة، خصوصًا جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج.

وتساءل المكتب في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء": "إذا كانت الرواية الإسرائيلية صادقة، فلماذا يُمنع دخول الصحفيين الدوليين؟"، مؤكدًا أن منع التغطية الإعلامية جريمة تهدف لطمس الحقيقة.

ويشهد قطاع غزة دمارًا غير مسبوق منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 70% من مباني القطاع دُمرت أو تضررت، فيما تُقدّر كميات الركام بأكثر من 40 مليون طن، وسط أزمة إنسانية حادة وانهيار شبه تام في البنية التحتية.