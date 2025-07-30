حماس: غزة تُجَوَّع عمدًا في إطار إبادة جماعية ممنهجة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سياسة "التجويع المنهجي" ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، واصفةً ما يجري بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان" ومرحلة خطيرة من "الإبادة الجماعية".

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من خمسة أشهر، مع استمرار الحصار الشامل وإغلاق المعابر ومنع دخول الحليب والغذاء والدواء، ما يهدّد حياة 40 ألف رضيع و60 ألف سيدة حامل، في ظلّ انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه كامل.

وسجلت وزارة الصحة في غزة استشهاد 154 فلسطينيًا حتى الآن بسبب الجوع، بينهم 89 طفلًا، إلى جانب مئات حالات الإصابة بسوء التغذية يوميًا.

وأكدت الحركة أن الاحتلال حوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة فوضى وقتل بطيء، من خلال استهداف فرق تأمين المساعدات، والسماح لعصابات النهب بالاستيلاء عليها تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واصفة ذلك بأنه سياسة تقوم على "هندسة الفوضى والتجويع" المتعمدة.

كما شددت على أن كسر الحصار وفتح المعابر فورًا دون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء المجاعة في غزة، داعية إلى تحرك شعبي وحقوقي عالمي لفرض آلية أممية مستقلة لتوزيع المساعدات بعيدًا عن تحكّم الاحتلال.