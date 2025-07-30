استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني صايل أبو نصر (60 عامًا) من قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة ظروف اعتقالية وصفتها بـ"القاسية والمهينة"، حيث كان قد اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن استشهاد أبو نصر يمثل "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الأسرى وأبناء شعبنا"، محذرة من الوضع الكارثي الذي يعيشه الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، الذي وصفته بأنه "وسيلة للقتل البطيء".

وطالبت الحركة المؤسسات الدولية والحقوقية، وكذلك الشعوب الحرة حول العالم، بالتحرك العاجل لـ"ردع الاحتلال ومحاسبة قادة الحكومة الفاشية على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين".

كما دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى تصعيد الفعاليات الإسنادية للأسرى، وإشعال ساحات المواجهة مع الاحتلال، مؤكدة أن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة".