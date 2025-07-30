30 شهيدًا و300 جريح في قصف إسرائيلي استهدف طالبي المساعدات

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة مروّعة بحق المدنيين في شمال قطاع غزة، بعدما استهدف بشكل مباشر حشودًا من المواطنين الذين تجمّعوا للحصول على المساعدات الإنسانية.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 30 مواطنًا، فيما أُصيب ما لا يقل عن 300 آخرين بجراح متفاوتة، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي منذ بدء الحرب.

وأفادت التقارير بأن الاستهداف وقع أثناء تواجد المواطنين في منطقة مفتوحة كانوا ينتظرون فيها شاحنات المساعدات، وسط أوضاع إنسانية كارثية ومعاناة متفاقمة من الجوع وسوء التغذية.

وتُظهر لقطات أولية من المكان جثثًا ملقاة على الأرض، وأشلاء متناثرة، في مشهد يختزل حجم المأساة التي يعيشها أهالي القطاع المحاصر.

يُشار إلى أن هذا الهجوم الدموي يأتي في سياق سياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال لقمع المدنيين وتجويعهم، وسط صمت دولي مطبق وعجز المنظمات الإنسانية عن الوصول الآمن للضحايا.