استشهاد الصحفي إبراهيم حجاج في قصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة

استُشهد الصحفي الفلسطيني إبراهيم محمود حجاج، اليوم الأربعاء، جراء قصف جوي شنّه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في حي الدرج شرقي مدينة غزة، قرب مدرسة الزهراء.

وأسفر القصف عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي بحق المدنيين. وكان الشهيد حجاج يعمل مصورًا صحفيًا، وهو أب لثلاثة أطفال.

وباستشهاد الزميل حجاج، يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 235 شهيدًا، في ظل تصاعد استهداف الطواقم الإعلامية بشكل مباشر.

كما أفادت المصادر الطبية في قطاع غزة أن 22 مواطنًا استشهدوا، وأصيب العشرات منذ فجر اليوم، بينهم 15 من طالبي المساعدات، في ظل تواصل القصف العنيف على مختلف مناطق القطاع.

من جهتها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف الصحفيين، واعتبرت ذلك سياسة إعدام ميداني ممنهجة تهدف إلى كتم الحقيقة وترويع الإعلاميين.

ودعت النقابة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الجسم الإعلامي الفلسطيني.