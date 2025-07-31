الإعلامي الحكومي: أكثر من 50 شهيداً في مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجزرة دموية مروعة في منطقة السودانية شمال قطاع غزة، راح ضحيتها 51 شهيداً و648 إصابة، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ الاحتلال الدموي بحق الفلسطينيين المحاصرين والمُجوّعين.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، أن المجزرة وقعت خلال ثلاث ساعات فقط، أثناء توجه آلاف المواطنين لتلقّي مساعدات غذائية وصلت عبر شاحنات قادمة من منطقة زيكيم، حيث تم استهدافهم بشكل مباشر في منطقة السودانية، وسط تفشي المجاعة الكارثية التي تضرب القطاع منذ أشهر.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى دخول 112 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال اليوم، إلا أن غالبيتها تعرّضت للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي قال إنها “تُدار وتُكرّس بشكل متعمد من قبل الاحتلال”، ضمن ما وصفه بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع"، الهادفة إلى إفشال توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها.

وأكد البيان أن الاحتلال يواصل استخدام الجوع كسلاح حرب، مستهدفاً المدنيين الباحثين عن لقمة عيش، في انتهاك واضح وصارخ لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي، والدول الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية بالتحرك الفوري لفتح المعابر بشكل دائم، وكسر الحصار، وضمان إدخال المساعدات، بما في ذلك حليب الأطفال، تحت إشراف أممي فعّال وآمن.

كما شدّد البيان على أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود على الأقل، لتأمين الحد الأدنى من احتياجات السكان والقطاعات الحيوية، محذراً من تفاقم الكارثة في ظل الحصار الخانق وغياب التحرك الدولي الجاد.