ساندرز: "إسرائيل" قتلت أكثر من 18 ألف طفل في غزة وترتكب تطهيراً عرقياً وحرب إبادة

صعّد السيناتور الأمريكي البارز بيرني ساندرز من حدة انتقاداته للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكداً أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يشكّل "تطهيراً عرقياً وحرب إبادة غير قانونية ولا أخلاقية".

وقال ساندرز، في تصريحات جديدة، إن "إسرائيل قتلت أكثر من 18 ألف طفل في غزة"، واصفاً هذه الأرقام بأنها "مروّعة وتعكس مستوى غير مسبوق من العنف ضد المدنيين العزل".

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي العشوائي دمّر أكثر من 70% من العمران والبنية التحتية في القطاع المحاصر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان، ويمنع أي شكل من أشكال الحياة الكريمة.

وأضاف أن "ما نشهده ليس فقط عدواناً، بل تطهيراً عرقياً حقيقياً، يتمثل في طرد شعب مجوّع من أرضه بقوة السلاح والتجويع والحصار"، داعياً الإدارة الأمريكية إلى وقف دعمها غير المشروط لحكومة بنيامين نتنياهو.

وطالب ساندرز بضرورة التحرك الدولي الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنقاذ ما تبقى من السكان في غزة.