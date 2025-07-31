دولة غربية تطلق نداءً مشتركًا لوقف إطلاق النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية

أطلقت 15 دولة غربية، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، كخطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين.

وشملت الدول الموقعة على البيان كلًّا من: فرنسا، كندا، أستراليا، أندورا، فنلندا، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سلوفينيا، وإسبانيا.

وطالب البيان بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى القطاع، مشددًا على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

ودعا البيان جميع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أن توحيد الضفة الغربية والقطاع تحت سلطة واحدة هو أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.