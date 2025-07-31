15 شهيدًا و65 جريحًا في مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين، راح ضحيتها 15 شهيدًا وأكثر من 65 جريحًا، عقب استهدافهم أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية جنوب منطقة وادي غزة، بالقرب من محور "نتساريم" وسط القطاع.

وأكدت مصادر طبية أن من بين الجرحى حالات حرجة، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف المدنيين العزّل، وخاصة أولئك الذين يتجمعون في مناطق توزيع المساعدات، في ظل تفاقم المجاعة والأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وتتكرر الاعتداءات الإسرائيلية في محيط محور "نتساريم"، رغم كونه نقطة تجمع معروفة للنازحين والمحتاجين، ما يثير تساؤلات حول سياسة الاحتلال في استخدام الجوع كسلاح للقتل الجماعي.