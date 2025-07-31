الصحة بغزة: 101 شهيدًا و625 إصابة خلال 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أن حصيلة الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 101 شهيد و625 إصابة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف والانهيار التام في الخدمات.

وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 وصلت إلى 60,239 شهيدًا و146,894 إصابة، في حين سجلت الفترة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم فقط 9,071 شهيدًا و34,853 إصابة.

كما أشارت وزارة الصحة إلى تفاقم المجازر بحق المدنيين خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية، حيث استشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 81 مواطنًا وأصيب أكثر من 666 آخرين في حوادث استهداف مباشرة لما بات يعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1,320 شهيدًا و8,818 إصابة في هذا السياق وحده.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية في القطاع تواصل الانهيار، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وانقطاع الكهرباء، واستهداف مستمر للكوادر والمرافق الصحية.