إذاعة الجيش تكشف.. محاولة نوعية من حماس لأسر جنود في خانيونس

متابعة الرسالة نت

كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن محاولة نفذتها مجموعة من عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كادت أن تنتهي بأسر جنود إسرائيليين، لولا تدخل اللحظة الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد خرجت مجموعة مكونة من 12 مسلحًا من فتحة نفق في منطقة خان يونس، وكانت مزودة بأسلحة رشاشة من طراز كلاشينكوف وقاذفات، وتمركزت في كمين على سد ترابي قرب محور لوجستي تتحرك عليه قوات من لواء "جولاني".

وأكدت الإذاعة أن أفراد المجموعة اختبأوا تحت بطانيات في انتظار وصول الجنود، لكن رصدهم من قِبل قوة من جولاني أدى إلى استدعاء طائرة مسيّرة هجومية. وفور تحليق الطائرة فوق المنطقة، انسحب المسلحون سريعًا إلى داخل النفق، دون أن يتم استهدافهم أو تصفيتهم.

وأضاف التقرير أن الجيش رصد في الوقت ذاته طائرة مسيّرة تابعة لحماس تحلق في المنطقة، ويُعتقد أنها كانت تُستخدم لمراقبة العملية وتنسيقها مع المسلحين على الأرض.

ووفقًا لتقديرات جيش الاحتلال، فإن الهدف من العملية كان أسر جنود – وهي خطة تحاول حماس تنفيذها منذ أسابيع ضمن جهودها لتغيير قواعد الاشتباك واستثمار الإرهاق الذي أصاب الجنود في مناطق القتال.

التقرير العسكري أشار إلى أن "عناصر حماس لا يتحركون كمجموعات عشوائية، بل كوحدة متقدمة، منظمة ومجهزة جيدا، على دراية بالتضاريس، وتنفذ عمليات دقيقة بدعم من وحدة استطلاع بالطائرات المسيّرة، مع وجود خطط انسحاب محكمة في حال فشل المهمة."

كما رجحت التقديرات أن المجموعة قامت بجمع معلومات استخبارية مسبقة حول المنطقة وتحركات الجيش، واستعدت لعدة سيناريوهات محتملة، بهدف تنفيذ خطتها الأساسية المتمثلة بأسر جنود، مستفيدة من حالة الإعياء المتزايدة داخل صفوف الجنود الإسرائيليين المنتشرين في قطاع غزة.

يُشار إلى أن هذه المحاولة تأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية التي تحاول كتائب المقاومة تنفيذها، في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من تسعة أشهر، وتزايد الضغط الميداني على قوات الاحتلال.