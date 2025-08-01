"جمعة الغضب".. دعوات لمسيرات حاشدة رفضًا للإبادة والتجويع

تواصلت الدعوات الشعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، للمشاركة الواسعة في "جمعة الغضب" المقررة اليوم الجمعة، وذلك رفضًا لاستمرار المجاعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وتنطلق المسيرات عقب صلاة الجمعة من المساجد والساحات المركزية في المدن الفلسطينية، حيث ستشهد القدس المحتلة خروج المسيرة من المسجد الأقصى وكافة مساجد المدينة، فيما ستنطلق في رام الله والبيرة من مسجد البيرة الكبير، وفي الخليل من مسجد الحرس.

أما في نابلس فمن المقرر أن تنطلق المسيرة من مسجد النصر.

وفي طولكرم، تنطلق الفعاليات من المسجد الجديد وكذلك في طوباس من مسجد الشهيد، فيما دعت القوى الوطنية في جنين إلى التجمّع بعد الصلاة في محيط مسجد جنين الكبير.

أما في بيت لحم، فستنطلق المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب، وفي أريحا من مسجد العباسية في مخيم عقبة جبر، في حين ستكون نقطة الانطلاق في سلفيت من المسجد الكبير، وفي قلقيلية من ميدان الشهيد أبو علي إياد.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد والمشاركة الواسعة، تعبيرًا عن وحدة الموقف الشعبي في وجه الجريمة المتواصلة بحق غزة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه "إسرائيل" حربها التدميرية في قطاع غزة، وسط تصاعد سياسة التجويع، والوفيات اليومية في القطاع نتيجة سوء التغذية، بالتوازي مع منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر، في ظل استمرار المجازر ضد المدنيين، وعمليات القصف والنسف في مختلف مناطق غزة.