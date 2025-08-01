هيومن رايتس ووتش: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمامات دم

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نظام توزيع المساعدات في غزة، تحول إلى حمامات دم منتظمة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، الجمعة، أن "قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام جريمة حرب"، وأن جيش الاحتلال المدعوم أمريكيا والمقاولون، وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" استشهاد ما لا يقل عن 859 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات ما بين 27 مايو و31 يوليو.

وتابعت المنظمة الدولية أن "الوضع الإنساني المزري هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب".

وأضافت أن "استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين بغزة من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

ودعت المنظمة دول العالم للضغط على "إسرائيل" لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازر بحق المجوّعين وطالبي المساعدات، قرب مراكز المساعدات الخاضعة لسيطرة الاحتلال والقوات الأمريكية في قطاع غزة، حيث قتلت، الخميس، 16 مواطنا وأصابت العشرات منهم وسط قطاع غزة.

وبلغ عدد ضحايا مراكز المساعدات 1239 شهيدًا فيما تجاوز عدد المصابين 8 آلاف و152 حتى مساء الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.