طبيب أميركي: وضع أطفال غزة صادم للغاية

قال الطبيب الأميركي في مستشفى ناصر توماس آدمكيفيتش إن وضع الأطفال في غزة صادم للغاية.

وأوضح الطبيب آدمكيفيتش لقناة "الجزيرة"، يوم الجمعة، أن معظم الأمراض التي يعاني منها أطفال غزة سببها سوء التغذية.

وأضاف "رأيتُ أطفالًا ذهبوا لمراكز المساعدات بغزة وعادوا مصابين بالرصاص".

وأشار إلى أن هناك نقص واضح في الغذاء بقطاع غزة، مبينًا أن نقص الغذاء في غزة واضح على أجساد الأطفال.

وتغلق "إسرائيل" منذ الثاني من مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.