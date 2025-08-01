"أونروا": طفل من 5 أطفال في غزة يعاني سوء التغذية

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن طفلًا من كل 5 أطفال في مدينة غزة وسط القطاع يعاني من سوء التغذية، مع تزايد الحالات يومًا بعد يوم في ظل الحصار الإسرائيلي.

وأكدت "أونروا"، في بيان يوم الجمعة، أن معظم الناس في غزة يفتقرون للغذاء والرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن ذوي الإعاقة يعانون، بسبب محدودية الدعم.

وطالبت" أونروا" بإدخال الشاحنات العالقة في الأردن ومصر لتتمكن من توزيع المساعدات على من يتضورون جوعًا في قطاع غزة.

وتغلق "إسرائيل" منذ الثاني من مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.