إسبانيا: ما يحدث بغزة عار ويجب فتح المعابر بشكل دائم

طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الجمعة، "إسرائيل" بفتح المعابر بشكل دائم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال ألباريس في تصريح صحفي: إن "غزة تواجه مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي، وما يحدث هناك عار على الإنسانية".

وأضاف أن الجوع يزهق مزيدًا من الأرواح في غزة كل يوم، مطالبًا بوقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

ولفت إلى أن 100 ألف طفل و40 ألف رضيع في غزة معرضون لخطر الموت جوعًا.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتغلق "إسرائيل" منذ الثاني من مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.