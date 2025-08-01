"حماس" تدعو لتصعيد الحراك الشعبي ضد العدوان وحرب التجويع في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة جماهير الأمة العربية والإسلامية، والأحرار في العالم، إلى مواصلة وتصعيد الحراك الجماهيري رفضًا للعدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، وخاصة استخدام التجويع كأداة لكسر صمود الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيانٍ وصل "الرسالة نت"، أن استمرار الحصار، ومنع الغذاء والدواء، واستشهاد الأطفال والمرضى جوعًا، يشكّل جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم.

وطالبت "حماس" بتنظيم مظاهرات وفعاليات أمام سفارات الاحتلال والدول الداعمة له، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، حتى وقف العدوان وإنهاء المجاعة.

ودعت إلى جعل يوم الأحد الموافق 3 آب/أغسطس، يومًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا وعالميًا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى، وفاءً لدماء الشهداء وعلى رأسهم القائد إسماعيل هنية، واستجابة لدعوته الأخيرة قبل استشهاده.