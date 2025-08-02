صدمة في "إسرائيل" بعد نشر القسام فيديو لأحد الأسرى

أثار نشر كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو للأسير "أفيتار دافيد" صدمة في الشارع الإسرائيلي الذي اعتاد على مشاهد المجاعة في صفوف أبناء قطاع غزة وشاهد اليوم مدى تأثر أسراه بمنع إدخال المساعدات.

وعبّر أسرى سابقون وعائلات أسرى وسياسيون ودبلوماسيون إسرائيليون عن صدمتهم من المشهد وطالبوا حكومة نتنياهو بسرعة إبرام صفقة تضمن إخراج جميع الأسرى مرة واحدة.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الفيديو بالصادم وأنه يعبّر عن مدى الضرر الذي لحق بالأسرى جراء الأزمة الغذائية الحادة في القطاع، لافتة إلى أنه ستكون له تداعيات على اتخاذ القرارات.

وعقّب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على الفيديو قائلاً :"على جميع أعضاء الحكومة مشاهدة فيديو الأسير (أفيتار) ليلًا وأن يحاولوا بعدها النوم وهم يفكرون كيف يحاول النجاة في النفق".

وقال المراسل العسكري لإاذاعة الجيش "دورون كادوش": "بعد أن شاهدنا الصور والفيديوهات لأسرانا خلال اليوم الأخير نفهم ماذا يعني التجويع الحقيقي، ومع ذلك فنشر هكذا فيديوهات عبر وسائل إعلام إسرائيلية لا يمت للأخلاق بصلة".

من جهته، عبّر تجمّع عائلات الأسرى والمفقودين عن صدمته من المشاهد مطالباً أعضاء الحكومة بمشاهدة الفيديو كما لو أنه لأحد أبنائهم واتخاذ القرارات الجريئة بالذهاب نحو صفقة شاملة تخلّص أبناءهم من الجحيم.