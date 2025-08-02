24 شهيدًا ومصابون في غارات "إسرائيلية" على غزة

استشهد 24 مواطنًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بينهم 13 من منتظري المساعدات.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن، وإصابة 25 آخرين، بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأشار إلى استشهاد رنا رمزي يحيى أبو حمرة ووالدتها هناء أبو حمرة، جراء قصف خيمة على بوابة سجن أصداء شمال غربي خان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن ثلاثة مواطنين ارتقوا، جراء إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمالي خان يونس، هم: أحمد صلاح إسماعيل سمور، أيوب صلاح إسماعيل سمور وأنس عطا مسعود سمور.

ولفت إلى وصول 12 شهيدًا إلى مستشفى الشفاء من منطقة المساعدات في نتساريم جنوبي مدينة غزة.

والشهداء هم: إبراهيم أحمد إبراهيم اللوح، حيدر حمادة جمعة عرفات، أحمد محمد صلاح فهمي فورة، نعيم حمدي عمران شملخ، عمر نعيم إبراهيم شملخ، إبراهيم فؤاد سليمان أبو عجوة، أحمد عبد الرحيم أحمد عليوة، محمد مطر حمادة عرفات، أحمد علاء ملكة، علام محمد أبو عودة، عبد الرحمن خالد اللوح، ومحمد ماجد خزيق.

وأضاف مراسلنا أن المواطن حامد إبراهيم القريناوي وزوجته وأبنائه الـ3 استشهدوا باستهداف طائرات الاحتلال منزله في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط القطاع.

بدوره، أفاد مستشفى العودة بوصول شهيدين و26 إصابة، بينهم حالات خطيرة، جرى تحويلهم لمستشفيات المحافظة الوسطى، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وفي السياق، استشهد مواطن، في غارة إسرائيلية غرب بلدة الزوايدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.