الإعلام الحكومي: 73 شاحنة فقط دخلت غزة أمس ونطالب بإدخال كافٍ للغذاء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 73 شاحنة مساعدات إنسانية فقط دخلت إلى القطاع، أمس الجمعة، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة، نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد، ضمن ما بات يُعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وأكد المكتب في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، أن الاحتياجات الفعلية اليومية للقطاع لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية.

وأدان بأشد العبارات استمرار جريمة التجويع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية.

ودعا إلى فتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية.