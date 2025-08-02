مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 80% من مركباتنا

قال مدير الإسعاف والطوارئ بمدينة غزة والشمال فارس عفانة إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 80% من مركباتنا.

وأضاف عفانة في تصريح لقناة "الجزيرة" يوم السبت، أن الاحتلال يمنع وصول مركباتنا إلى أماكن سقوط الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن غالبية إصابات منتظري المساعدات في الرأس والأطراف العلوية.

وأوضح أن الأطباء يجدون صعوبة في التعامل مع المصابين ويفاضلون بينهم، كما نواجه صعوبة في انتشال المصابين ويصلون المستشفى في حالة خطرة.

وطالب عفانة بالضغط على الاحتلال لإدخال مركبات إسعاف ووفود طبية.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق أهالي قطاع غزة، بعد أن شددت من إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.