الصحة: 98 شهيدًا و1,079 مصابًا خلال 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 98 شهيدًا، بينهم 15 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 1,079 مصابًا بجروح متفاوتة، في ظل استمرار المجازر الصهيونية بحق المدنيين العزّل.

وأكدت الوزارة أن فرق الإسعاف والدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات، بسبب استمرار القصف الكثيف واستهداف طواقم الإنقاذ بشكل مباشر.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 60,430 شهيدًا، و148,722 مصابًا، في واحدة من أكثر الحروب دموية في التاريخ الحديث.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفترة ما بين 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت استشهاد 9,246 فلسطينيًا وإصابة 36,681 آخرين، في تصعيد خطير يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الهجمات التي تستهدف المدنيين خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الغذائية أسفرت خلال الساعات الماضية عن استشهاد 39 فلسطينيًا وإصابة 849 آخرين، لترتفع بذلك حصيلة شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,422 شهيدًا وأكثر من 10,067 مصابًا، في استمرار واضح لاستخدام الجوع كسلاح حرب ضد سكان القطاع المحاصر.

هذا ويواجه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل الحصار المشدد، وانهيار كامل للمنظومة الصحية، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي بلا هوادة