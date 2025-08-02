د. سعيد صلاح: الأطباء يتساقطون جوعًا.. والمشافي على حافة الانهيار

حذّر الدكتور سعيد صلاح، المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض، من الانهيار الوشيك للمنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة المجازر المتواصلة وسياسة التجويع الخانقة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان والطواقم الطبية على حد سواء.

وقال د. صلاح للرسالة نت إن الطواقم الطبية تعاني من جوع مدقع، إلى درجة أن بعض الأطباء والممرضين لم يعودوا يقوون على الوقوف أثناء أداء مهامهم، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يهدد بتوقف العمل داخل المستشفيات بسبب الإنهاك الجسدي الشديد ونقص الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.

وأضاف: "نحن لا نعاني فقط من نقص الأدوية والمعدات، بل نعاني من مجاعة حقيقية داخل المستشفيات. الطواقم الطبية تتساقط جوعًا، وإذا استمر هذا الوضع، فإن المستشفيات في غزة قد لا تجد طبيبًا واحدًا قادرًا على مواصلة العمل."

وأوضح د. صلاح أن المجازر اليومية والتصعيد العسكري العنيف قد أثقل كاهل الطواقم الطبية، حيث أصبحت المستشفيات عاجزة عن استيعاب هذا الكم الهائل من الضحايا والمصابين، وسط ظروف تشغيلية شبه معدومة.

وختم بالقول: "إننا نرفع الصوت من تحت الركام ونطالب بـوقف الحرب فورًا وفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، فدون ذلك، فإن التجويع سيستمر والموت سيحصد المزيد من الأبرياء، ولن يكون هناك من يسعفهم".