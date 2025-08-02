حماس تنفي مزاعم ويتكوف بشأن نزع سلاحها: سلاح المقاومة خط أحمر حتى زوال الاحتلال

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، التصريحات المنسوبة للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، التي زعم فيها أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها، مؤكدةً أن سلاح المقاومة حق وطني وقانوني غير قابل للتفاوض أو التنازل، ما دام الاحتلال الإسرائيلي جاثمًا على أرض فلسطين.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن المقاومة وسلاحها جزء أصيل من حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه، وهو حق كفلته القوانين الدولية والمواثيق الأممية، ولا يمكن التخلي عنه إلا بتحقيق كامل الحقوق الوطنية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

وجددت الحركة تأكيدها أن محاولات تصوير المقاومة وكأنها مستعدة للتخلي عن سلاحها ليست سوى أوهام تروّج لها أطراف دولية منحازة للاحتلال، في محاولة لتشويه جوهر الصراع وحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.