يأكلون مما نأكل.. القسام تبث فيديو لأسير إسرائيلي منهك داخل أنفاق غزة

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، مقطعاً مصوراً لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في أنفاق قطاع غزة، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع تحت الحصار.

وظهر الأسير في الفيديو بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال الشديد وسوء التغذية، وهو يتحدث بصوت متعب عن الظروف الصعبة داخل الأسر.

وقال الأسير: "أنا لم آكل منذ أيام، وطعامنا القليل هو عدس وفاصولياء، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون"، في إشارة إلى أن الأسرى يأكلون من نفس الطعام القليل الذي يتقاسمه سكان غزة المحاصرين منذ شهور.

ووجه الأسير رسالة مؤلمة لحكومة الاحتلال قائلاً: "نتنياهو تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب"، معبّراً عن حالة انهيار نفسي ومعنوي يعيشها الأسرى في ظل مماطلة الحكومة الإسرائيلية في إبرام صفقة تبادل.

وفي نهاية حديثه، قال الأسير: "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق".

ويأتي بث هذا الفيديو في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط حالة من الغضب الشعبي نتيجة استمرار تعنّت القيادة الإسرائيلية.