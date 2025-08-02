تحالف القوى الفلسطينية يرفض تصريحات عباس حول انتخابات المجلس الوطني

أعرب تحالف القوى الفلسطينية عن رفضه الشديد للتصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والتي أعلن فيها استبعاد القوى والفصائل الرافضة لبرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية، واشتراطه "السلاح الشرعي الواحد" وقيام دولة فلسطينية غير مسلحة.

وأكد تحالف القوى، في بيان صدر اليوم السبت (2 أغسطس 2025)، أن هذه التصريحات تمثل محاولة مرفوضة لفرض انتخابات إقصائية تستهدف شرعنة التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة، وفرض برنامج سياسي فاشل قائم على التنسيق الأمني والتفاوض العبثي.

ورأى البيان أن إعلان عباس عن دولة فلسطينية "غير مسلحة"، يشكل إقرارًا صريحًا بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وتفكيك أدوات الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ما يخدم الاحتلال الصهيوني في عدوانه المستمر على غزة والضفة والقدس.

وشدد التحالف على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا، ولا يجوز لأي طرف التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي بعينه، داعيًا إلى إعادة بنائه على أسس وطنية وتوافقية تشمل جميع الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء.

وأكد البيان أن المقاومة حق مشروع لشعبنا كفلته الشرائع والقوانين الدولية، وأن سلاح المقاومة سيبقى خط الدفاع الأول عن حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال.

ودعا تحالف القوى جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مسارات انتخابية شكلية ومسارات انفصالية تهدف إلى تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة.