قصف مقرات الإسعاف والمدارس.. مستجدات حرب الإبادة في يومها الـ302 على غزة

في اليوم الـ302 من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها المباشر للمرافق الطبية والتعليمية، مرتكبة مجازر مروّعة بحق المدنيين العزل وسط استمرار الحصار والتجويع.

وأفادت مصادر طبية في مشافي غزة بارتقاء 62 شهيدًا، بينهم 38 من منتظري المساعدات الإنسانية، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة، جراء قصف إسرائيلي عنيف طال مناطق عدة في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إجمالي ضحايا المجاعة في القطاع ارتفع إلى 169 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأخيرة، نتيجة الحصار الخانق ومنع إدخال المساعدات.

وفي جريمة مروعة بحق العمل الإنساني، استُشهد عمر منصور إسليم، أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأُصيب ثلاثة من زملائه، إثر قصف جوي استهدف مقر الجمعية في حي الأمل غرب خان يونس، ما أدى لاشتعال النيران في الطابق الإداري للمبنى.

كما استشهد المواطنان عيد بشير محمود المصري وإبراهيم فرج محمود المصري، وأُصيب آخرون بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة فيصل في الحي الياباني غرب خان يونس، في استمرار لسياسة تدمير المؤسسات المدنية.

وفي مدينة غزة، ارتقى الشهيدان يوسف عاشور وعبد الله الهور بعد قصف منزلهم في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، بينما شهد حي التفاح تدميرًا واسعًا عقب غارات عنيفة نفذتها طائرات الاحتلال، تزامنًا مع قصف مدفعي طال النصيرات وسط القطاع.

إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية عن وصول 19 شهيدًا و130 إصابة إلى مستشفى حمد، إثر قصف طال حشودًا من المواطنين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في منطقة زكيم شمال غرب غزة، فيما وصل 8 مصابين إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف مماثل في محيط مركز التوزيع.

وأُصيب الناشط عبود بطاح برصاص الاحتلال في قدمه أثناء تواجده قرب أحد مراكز توزيع المساعدات، في حادثة تعكس حجم الخطر المحدق بفرق الإغاثة والمتطوعين.

وفي إطار سياسة الأرض المحروقة، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير لمبانٍ سكنية في حي التفاح شرق غزة وحي الأمل غرب خان يونس، في مشهد يعكس إصرار الاحتلال على توسيع دائرة الدمار.

وسط هذا التصعيد الدموي، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل انعدام الغذاء والدواء والمأوى، في وقت تستمر فيه قوات الاحتلال بفرض حصار شامل وتدمير ممنهج للبنية التحتية.