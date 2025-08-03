9 شهداء برصاص الاحتلال قرب مراكز المساعدات شمال رفح

استشهد 9 مدنيين فلسطينيين، صباح اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر صوب حشود المواطنين المتجمعين قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة الشمالية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر في هيئة الإسعاف والطوارئ بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين الشهداء من المكان، في وقتٍ تعذّر فيه الوصول إلى عدد آخر من المصابين بفعل القصف المكثف واستهداف الطرق المؤدية إلى المنطقة.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، حيث يعاني السكان من مجاعة حادة ونقص حاد في المواد الأساسية، فيما تواصل قوات الاحتلال استهدافهم خلال محاولاتهم الوصول إلى المساعدات الملقاة أو الموزعة بإشراف المنظمات الدولية.

تُضاف هذه المجزرة إلى سلسلة المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العُزّل، في إطار سياسة "الموت البطيء" التي ينتهجها، عبر حرب التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية."