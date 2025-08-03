جمعية العودة الصحية: 15 ألف وفاة في غزة بسبب منع العلاج خارج القطاع

صرّحت جمعية العودة الصحية والمجتمعية أن أكثر من 15 ألف مريض وجريح استُشهدوا نتيجة منعهم من تلقي العلاج خارج قطاع غزة، في ظل الحصار المشدد واستهداف الاحتلال المباشر للمنظومة الصحية.

وأكدت الجمعية أن الاحتلال يتعمد حرمان القطاع الصحي من الوقود والإمدادات، حيث توقفت أكثر من 85 مركزًا للرعاية الصحية و18 مستشفى عن تقديم خدماتها، مشيرة إلى أن الكميات الضئيلة من الإمدادات الطبية التي تدخل القطاع لا تغطي سوى 5% من الاحتياجات العاجلة.

وأوضحت أن الاحتلال يتبع سياسة منهجية تهدف إلى إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة وتأزيم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى استشهاد أكثر من ألف من الكوادر الطبية واعتقال 305 آخرين منذ بدء العدوان.

وأضافت الجمعية أن النظام الصحي في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار الكامل خلال أيام، ما لم يتم تزويده بالإمدادات الطبية والوقود بشكل فوري، داعية إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية ووقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع.