دمار كارثي في مدارس غزة يهدد بانهيار كامل للمنظومة التعليمية

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشف تقرير جديد صدر عن وكالات أممية باستخدام صور الأقمار الصناعية عن تدهور غير مسبوق في البنية التحتية التعليمية في القطاع، مشيرًا إلى أن 97% من المدارس قد لحقت بها أضرار متفاوتة، في وقت بات فيه نظام التعليم يواجه خطر الانهيار الكامل.

بحسب التقييم الأحدث، تعرّضت 518 من أصل 564 مدرسة لأضرار جسيمة أو دمار كامل، ما يمثل 91.8% من إجمالي المدارس في القطاع. كما أُحصيت 432 مدرسة على الأقل تعرضت لـ"ضربات مباشرة" منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بزيادة 26 مدرسة عن التقرير السابق في مايو الماضي.

هذه المنشآت كانت تخدم أكثر من 469 ألف طالب وقرابة 18 ألف معلم، معظمهم باتوا اليوم بلا أي مرافق تعليمية.

التقرير أوضح أيضًا أن 86 مدرسة إضافية مصنفة كـ"متضررة"، ما يحرم عشرات الآلاف من الطلاب والمعلمين من بيئة تعليمية آمنة.

وتُعدّ محافظتا شمال غزة ورفح الأكثر تضررًا، حيث دُمّرت كل المدارس فيهما تقريبًا، فيما تعرضت 66% من المدارس التي استُخدمت كملاجئ للنازحين لأضرار مباشرة.

ضربة قاسية لمدارس الأونروا

ثلث المدارس المتضررة تتبع لوكالة "الأونروا"، ما يعكس حجم الضرر الواقع على البنى التحتية الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة في القطاع. ويبرز هذا الرقم حجم التحديات أمام أي جهود مستقبلية لإعادة تأهيل القطاع التعليمي.

مع خروج ما يقرب من 92% من المدارس عن الخدمة، لم يعد التعليم القائم على الفصول الدراسية خيارًا واقعيًا في غزة.

ويشير التقرير إلى حاجة ملحّة لتوسيع نطاق "التعليم في حالات الطوارئ"، من خلال إنشاء مساحات تعلم مؤقتة، وتوفير موارد للتعلم الذاتي والتعليم عن بُعد، بما في ذلك أدوات منخفضة التقنية مثل كراسات التعلم ومحتوى عبر الهواتف المحمولة.

معلمون بلا مدارس ولا رواتب

التقرير شدد على ضرورة دعم آلاف المعلمين النازحين، إذ إن كثيرين منهم يعملون بشكل تطوعي في مبادرات مجتمعية بديلة.

ويوصي بتقديم حوافز مالية لهم عبر برامج "النقد مقابل العمل"، إلى جانب دعم نفسي وتدريبات متخصصة في أساليب التدريس أثناء الأزمات والدعم النفسي الاجتماعي في الصفوف.

حماية التعليم من الهجمات

أوصت الجهات المسؤولة بضرورة توثيق كل الاعتداءات على المدارس ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التأكيد على أن المرافق التعليمية هي منشآت مدنية لا يجوز استهدافها وفق القانون الدولي الإنساني.

كما دعا التقرير إلى اختيار مواقع مؤقتة للتعلم في مناطق أكثر أمانًا وبتنسيق مع المجتمعات المحلية.

الحاجة إلى تنسيق عاجل وتمويل مرن

مع تداخل الأزمة التعليمية مع أزمات أخرى كالمأوى والمياه والصحة، شدد التقرير على ضرورة تكامل جهود القطاعات المختلفة لضمان بيئة تعليمية آمنة وفعالة. كما طالب بتمويل فوري ومرن لإنقاذ مستقبل أكثر من 658 ألف طفل في غزة باتوا خارج مقاعد الدراسة، معتبرًا التعليم "شريان حياة" وليس مجرد خدمة أساسية.

يدق هذا التقرير ناقوس الخطر حول كارثة تعليمية غير مسبوقة في غزة، تنذر بجيل كامل مهدد بالحرمان من التعليم نتيجة حرب لا ترحم البنى التحتية ولا تُبقي للأمل فسحة في قاعات الدرس.