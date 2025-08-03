حماس: اقتحام الأقصى بقيادة بن غفير جريمة متصاعدة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي اليوم، الاقتحامات الواسعة التي نفذها المستوطنون لباحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست عميت هالفي، معتبرةً ذلك "جريمة متصاعدة بحق الأقصى وعدواناً على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وقالت الحركة إن رفع المستوطنين أعلام الاحتلال ورايات تحمل رسومات "الهيكل المزعوم" مع كتابة "بيت الله العالمي" بالعربية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال وبعد طرد المصلين وفرض حصار على البلدة القديمة، يمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين حول العالم، ومحاولة فاشلة لفرض واقع تهويدي جديد على المسجد الأقصى.

وأكدت حماس أن تزامن الاقتحامات مع الأعياد اليهودية، وتكرارها في ظل التصعيد العسكري في غزة وعمليات القتل والاستيطان في الضفة الغربية، يعكس "سلوك حكومة المتطرفين الصهاينة التي تصب الزيت على نار الصراع في المنطقة".

وحذرت الحركة من أن استمرار هذه السياسات الإجرامية يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة.

كما دعت حماس أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وفعّال على كافة المستويات لوقف مشاريع التهويد ضد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددة على أن "المقاومة الفلسطينية وشباب القدس الثائر لن يسمحوا بتمرير مخططات الاحتلال الإجرامية".

واختتمت الحركة تأكيدها على أن مسيرة المقاومة والتصدي للاحتلال وجرائمه مستمرة حتى تحرير الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.