44 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم.. بينهم 22 ارتقوا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44 شهيداً منذ ساعات فجر اليوم الأحد، جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 22 مواطناً استهدفهم جيش الاحتلال أثناء تجمعهم في مناطق توزيع المساعدات الإنسانية، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة استهداف المدنيين العزل الذين يبحثون عن الطعام وسط الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل منع الاحتلال إدخال آلاف الشاحنات الإغاثية المحتجزة عند المعابر، وتواصل سياسة التجويع والقصف، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بشكل يومي.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها في ظل ظروف ميدانية صعبة، في محاولة لانتشال الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.