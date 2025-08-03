قيادي بفتح: عباس يجهّز لانتخابات "عصابة وروابط قرى".. لا انتخابات فلسطينية

صرّح القيادي في حركة فتح، فخري البرغوثي، أن ما يتم التحضير له في رام الله تحت مسمى "الانتخابات" ليس إلا محاولة لتفصيل نظام سياسي على مقاس فئة خارجة عن الإجماع الوطني، قائلاً: "الرئيس عباس يجهز لانتخابات عصابة وروابط قرى، لا لانتخابات فلسطينية حقيقية تُعبّر عن إرادة الشعب".

وأكد البرغوثي لـ"الرسالة نت" أن أي عملية انتخابية لا يشارك فيها الشعب الفلسطيني بكل فئاته الحزبية والمدنية وبجميع قضاياه الكبرى، لا يمكن اعتبارها انتخابات شرعية، ولا تمثل مشروع منظمة التحرير، بل تتحوّل إلى "نتائج عصابة، لا نتائج وطنية".

وتابع: "إذا كان النظام السياسي الفلسطيني لا يحتكم إلى التوافق الوطني، فإلى ماذا تُجرى الانتخابات؟! ليموت هذا النظام، وبعدها يتم تفصيل انتخابات على مقاس روابط القرى، وليس على مقاس منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار البرغوثي إلى أن ما يُطرح اليوم لا ينسجم مع أدنى المعايير الدولية، قائلاً: "أنا لا أتحدث عن قوانين الأمم المتحدة وحقوق الإنسان فقط، فهؤلاء الذين يحكمون اليوم لا يلتزمون حتى بالقوانين الأخلاقية. لا يمكنني أن أفصّل مستقبل شعبي وفق مقاسات من لا يمتلكون مشروعية قانونية ولا أخلاقية".

وختم قائلاً: "هذه ليست فتح، ولا منظمة التحرير، ولا أي قوى سياسية وطنية لديها تاريخ أخلاقي تقبل بهذا المرسوم. الشعب الفلسطيني لا يريد مهرجاناً انتخابياً يُكرّس الانقسام والهيمنة، بل يريد انتخابات حقيقية تُعيد بناء المشروع الوطني".

وأصدر عباس مرسوما رئاسيا يقضي باجراء انتخابات عامة تستثني القوى والفصائل التي ترفض الاعتراف بإسرائيل.

وعبرت القوى والفصائل الفلسطينية في بيانات صادرة عنها؛ عن رفضها لمرسوم عباس الانتخابي؛ الذي يهدف لفصل الضفة عن الوطن؛ وإقامة روابط قرى بعيدا عن الشعب الفلسطيني.