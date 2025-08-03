الصحة: 119 شهيدًا و866 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 119 شهيدًا، بينهم 15 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 866 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم، الذي تلقته "الرسالة نت" أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 60,839 شهيدًا و149,588 إصابة.

كما أشارت إلى أن عدد الشهداء والإصابات منذ الثامن عشر من مارس 2025 وحتى اليوم بلغ 9,350 شهيدًا و37,547 إصابة.

وفيما يخص ضحايا استهداف المساعدات، أفادت الوزارة بأن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 65 شهيدًا و511 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 1,487 شهيدًا وأكثر من 10,578 إصابة.