القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات ضد أهداف للاحتلال “الإسرائيلي”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الأحد، تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي بـ3 طائراتٍ مسيَّرةٍ في فلسطين المحتلة.

وقالت القوات المسلحة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا": "نفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ نوعيَّةٍ، استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ لِلعدوِّ الإسرائيليِّ، وذلكَ بِـثلاثِ طائراتٍ مسيَّرةٍ، استهدفت عمليّتانِ منها هدفينِ عسكريينِ لِلعدوِّ الصهيونيِّ في منطقتي يافا وعسقلان".

فيما استهدفتِ العمليّةُ الثالثةُ - حسب البيان- ميناءَ حيفا بِفلسطينَ المُحتلّةِ.

وأكدت أن "هذه العمليات تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تأتي أيضًا ردًا على اقتحامِ قُطعانِ الصهاينةِ للمسجدِ الأقصى وتدنيسِهِم لباحاتِهِ الشريفة.

وأردف البيان أن "اليمنَ بشعبِهِ الوفيِّ وقيادتِهِ المؤمنةِ وجيشِهِ المجاهدِ، وبالتوكلِ على اللهِ، وبالاعتمادِ عليهِ، لن يتخلّى عن واجباتِهِ الدينيّةِ، والأخلاقيّةِ، والإنسانيّةِ تجاه شعبِنا الفلسطينيِّ، والمسجدِ الأقصى، وتجاهَ إخوانِنا في غزّةَ، وهم يتعرّضون للقتلِ والتجويعِ بالعدوانِ والحصارِ".

وشدد على أن "الصمتَ على حربِ الإبادةِ الجماعيّةِ بحقِّ إخوانِنا في غزّةَ عارٌ وخزيٌّ سيظلُّ يُلاحقُ هذه الأمّةَ طوالَ تاريخِها، وستكونُ عواقبُهُ وخيمةً على كلِّ الشعوبِ، وكلِّ البلدانِ، عاجلًا أو آجلًا".

وجددت القوات المسلحة التأكيد أن اليمنُ مستمرٌّ في عمليّاتِهِ الإسناديّةِ حتّى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.