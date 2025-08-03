مركز: الاحتلال يعتقل 24 طبيبًا من غزة في ظروف بالغة السوء

أكد "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى"، يوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 24 طبيبا من قطاع غزة في ظروف إنسانية بالغة السوء.

وقال المركز في بيان اطلعت عليه "الرسالة نت" إن الأطباء المعتقلون تعرضوا لأبشع عملية تنكيل ممنهج ومقصود وأسفرت عن استشهاد الطبيبين عدنان البرش وإياد الرنتيسي بعد تعرضهم للتعذيب الشديد.

وطالب المركز منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بالعمل الجاد والسريع لضمان الإفراج العاجل عن الأطباء الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وثقت تعرض العاملين في القطاع الصحي للتعذيب والعنف والإساءة النفسية أثناء الاحتجاز.

وأضاف أنه حصل على إحصاءات تشير إلى أن عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2025 أكثر من 400 طبيبا وممرضا وإداريا وفنيا، بينما أفرجت عن أعداد منهم خلال صفقات التبادل أو في أوقات أخرى ولم يتم تقديم أي لوائح اتهام بحقهم.