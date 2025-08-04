مدير الإغاثة الطبية في غزة: المساعدات لا تكفي لإطعام 1% من السكان

أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور محمد أبو عفش، أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع حاليًا لا يكفي لإطعام 1% فقط من سكان غزة، محذرًا من كارثة إنسانية متصاعدة في ظل استمرار الحصار والعدوان.

وأوضح أبو عفش في تصريحات لقناة الجزيرة، أن حالات سوء التغذية تشهد ارتفاعًا مستمرًا، وسط غياب شبه تام لأنواع عديدة من الأطعمة الأساسية التي لم تدخل القطاع منذ عدة أشهر.

وأشار إلى أن القطاع بحاجة ماسة إلى ممرات آمنة ودائمة لإدخال المساعدات، لافتًا إلى أن كميات المياه النظيفة المتوفرة لا تفي بالحاجات الأساسية للسكان.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي، قال أبو عفش إن المنظومة الصحية في غزة باتت منهكة بالكامل، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى انتشار واسع للأمراض، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والأوبئة.