استشهاد 5 مواطنين جدد بسبب التجويع في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، استشهاد 5 مواطنين نتيجة المجاعة المتفاقة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين.

وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا، وفق الوزارة.

ولليوم الثاني على التوالي تُسجّل جميع حالات الوفاة من البالغين.

وتشتد حدّة المجاعة والأوضاع المعيشية الصعبة على المواطنين في قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية لنحو مليوني مجوّع في القطاع.

من ناحيته، أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، محمد أبو عفش، أنّ المساعدات التي تدخل إلى القطاع حاليًا لا تكفي لإطعام 1% من سكانه، مؤكدًا أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا في ظل استمرار الحصار.

وأضاف أبو عفش في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية، أن حالات سوء التغذية في غزة في ارتفاع مستمر، وسط نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، وانعدام أنواع متعددة من الأطعمة منذ أشهر.

وحذّر أبو عفش، من مخاطر تفشي أمراض جديدة في القطاع لا قدرة للنظام الصحي المحلي على التعامل معها، مشددًا على الحاجة الملحة لفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري.