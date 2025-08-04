بركات: ما يُبث في الإعلام لا يعكس سوى 1% من حجم الفعاليات التضامنية مع غزة

أكد الكاتب الفلسطيني خالد بركات أن حجم الفعاليات الشعبية والدولية المناصرة لنضال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمنددة بسياسة الإبادة والتجويع، وخصوصًا خلال الأشهر الأخيرة، يفوق بمئات الأضعاف ما يتم نقله عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وقال بركات ل"الرسالة نت": "ما يُبث من صور وأخبار حول الفعاليات الدولية لا يُمثّل أكثر من 1% فقط من حقيقة ما يجري على الأرض. هناك تحركات يومية، مظاهرات، اعتصامات، مقاطعات، حملات إعلامية، ومبادرات تضامنية واسعة تنتشر في العواصم والمدن الكبرى، لكن معظمها لا يجد طريقه إلى وسائل الإعلام السائدة."

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تعكس حجم الغضب الشعبي العالمي من جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ورفضًا للتواطؤ الغربي المستمر، لا سيما من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تواصل تزويد الاحتلال بالسلاح والدعم السياسي.

وأضاف: "الرأي العام العالمي يتقدّم بخطى سريعة نحو مواقف أكثر وضوحًا وانحيازًا إلى فلسطين، بينما يواصل الإعلام دوره في التعتيم وتزييف الحقائق، خدمةً لأجندات سياسية معروفة."

وأوضح بركات أن الإعلام عادةً ما ينقل المظاهرات التي تُنظَّم في العواصم، في حين تشهد عشرات المدن الأخرى في الدولة نفسها مظاهرات حاشدة، كما هو الحال في ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وغيرها.

ونوَّه بركات إلى أن الإعلام العربي يركّز على نقل المسيرات الكبرى في الغرب، بينما يتجاهل الزخم الشعبي المتصاعد المناصر للمقاومة في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وغيرها من مناطق العالم.

وختم بركات بدعوة وسائل الإعلام الحرة والمستقلة إلى تكثيف تغطيتها للفعاليات الشعبية في العالم، والعمل على كسر الحصار الإعلامي المفروض على أصوات الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينية.