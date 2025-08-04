بالأسماء الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، عن 9 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، عقب اعتقالهم لعدة أشهر خلال التوغل البري والعدوان العسكري المتواصل للشهر الـ 22 تواليًا على القطاع.

وقالت مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع، إنها استقبلت 9 أسرى محررين من سجون الاحتلال. بينما نوهت مصادر حقوقية إلى أن الاحتلال أفرج عن الأسرى التسعة بعد فترات اعتقال متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال أفرج عن 8 أسرى من سجن "سديه تمان" وأسيرًا واحدًا من سجن "النقب الصحراوي".

وبيّنت أن الاحتلال أفرج عن 3 أسرى من رفح، وهم: أمجد عاطف إبراهيم محسن (31 عامًا)، وسام جميل محمد أبو عرار (23 عامًا)، ومحمد محمود سعيد يوسف (42 عامًا).

ونبهت إلى الإفراج عن أسيرين من بيت لاهيا؛ محمد رمضان أبو بنات (40 عامًا)، وعلي يوسف مصطفى جابر (33 عامًا)، بالإضافة لأسير من بيت حانون؛ محمد عليان رمضان شباري (56 عامًا).

وأشارت المصادر الحقوقية إلى أن الاحتلال أفرج عن أسيرين من جباليا، وهم: رامي جهاد محمد الحناوي (31 عامًا)، ومحمد عطا الله حسن النجار (38 عامًا)، إلى جانب أسير من الشجاعية وهو المُسن نافذ محمد العجلة (61 عامًا).

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقا لتصريحات سابقة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.