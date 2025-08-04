استشهاد الممرض عدي ناهض القرعان إثر سقوط صندوق مساعدات على رأسه في الزوايدة

استشهد الشاب عدي ناهض القرعان مساء اليوم بعد إصابته المباشرة بصندوق مساعدات سقط من طائرة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، خلال عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية.

وأفادت مصادر طبية أن الشاب أصيب بجروح بالغة في الرأس نتيجة ارتطام الصندوق به أثناء تواجده في إحدى نقاط توزيع المساعدات العشوائية التي تحوّلت إلى بؤر خطرة نتيجة الفوضى التي تواكب عمليات الإسقاط الجوي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع نتيجة الحصار المشدد وسياسة التجويع الممنهجة، حيث فشلت وسائل الإسقاط الجوي في تلبية احتياجات السكان، في وقت تبقى فيه آلاف الشاحنات المخصصة للمساعدات متكدسة خلف المعابر المغلقة بفعل تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وسادت حالة من الغضب الشعبي في القطاع إزاء هذه الطريقة التي وصفها السكان بأنها غير عملية، خصوصاً في منطقة محاصرة وضيقة مثل غزة، حيث تُسقط المساعدات بشكل عشوائي في مناطق مأهولة مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

يُشار إلى أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية متصاعدة في ظل استمرار حرب الإبادة ومنع إدخال المساعدات الأساسية عبر الطرق البرية، وسط عجز دولي عن فرض آلية عملية وآمنة لإنقاذ السكان من شبح الجوع والموت.