سرايا القدس: تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" شمال شرق خانيونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم، مسؤوليتها عن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت السرايا في بيان عسكري، أن مجاهديها تمكنوا من تدمير الآلية بشكل مباشر بواسطة عبوة ناسفة متطورة من نوع "ثاقب"، كانت قد زُرعت في وقتٍ سابق على أحد محاور التقدم العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار مجاهدو السرايا إلى أنهم عادوا من خطوط القتال بسلام بعد تنفيذ العملية، مؤكدين أن العدو تكبّد خسائر محققة، في إطار استمرار معركة الاستنزاف ضد الوحدات المتوغلة.

وأكدت سرايا القدس أن مجاهديها مستمرون في استهداف الآليات العسكرية وقوات الاحتلال في كافة محاور الاشتباك، متوعدةً بمزيد من الضربات النوعية رداً على العدوان المتواصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.