بماذا رد الصليب الأحمر على طلب نتنياهو إيصال الطعام للأسرى "الإسرائيليين"؟

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين المحتلة، جاكوب كورتزر، اليوم الاثنين، إن الظروف الأمنية الحالية في قطاع غزة لا تسمح بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، مشددًا على أن أي تدخل يتطلب وقفًا لإطلاق النار وضمانات لسلامة فرق الإغاثة.

وجاء تصريح كورتزر ردًا على اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو برئيس بعثة الصليب الأحمر الإقليمي، جوليان لاريسون، طالب فيه بـ"تدخل فوري" لإيصال الطعام والأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ويأتي ذلك بعد نشر كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسجيلًا مصورًا للأسير الإسرائيلي أفياتار دافيد، ظهر فيه بحالة صحية متدهورة وبصوت ضعيف، متحدّثًا عن معاناته من نقص الغذاء وسوء حالته الصحية في ظل الحصار الإسرائيلي الذي تسبب بمجاعة واسعة في القطاع.

وأكد كورتزر في تصريحاته لشبكة "سي إن إن" أن الوصول إلى الأسرى أو تقديم المساعدات لهم "غير ممكن حاليًا"، مشيرًا إلى أن تحسين الوضع الإنساني في غزة يحتاج إلى "مساحة آمنة للعمل وضمانات واضحة للعاملين في مجال الإغاثة".

من جانبه، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أمس الأحد، استعداد الحركة للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء إلى الأسرى الإسرائيليين، مشترطًا فتح الممرات الإنسانية بشكل دائم لوصول المساعدات إلى جميع سكان القطاع، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية أثناء تسليم الطرود.

وشدد أبو عبيدة على أن الكتائب "لا تتعمد تجويع الأسرى"، موضحًا أنهم يتقاسمون نفس الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها مقاتلو المقاومة وأهالي غزة، ولن يحصلوا على "امتياز خاص" في ظل الحصار وتجويع السكان.