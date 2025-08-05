مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـ669

واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة الجماعية يومها الـ669 تواليًا، مخلفًا مزيدًا من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مختلف مناطق القطاع.

- خان يونس: ارتقى شهيدان وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في مخيم أطياف غرب المدينة. كما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها على الأحياء الشمالية للمدينة.

- مدينة غزة: سُجلت إصابات عقب قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة اليازجي في محيط بركة الشيخ رضوان شمال المدينة، وسط استمرار استهداف الأحياء السكنية المكتظة.

- النصيرات - دير البلح: استهدفت غارات الاحتلال منزلين في منطقة أبو حمدان شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مسيرة إسرائيلية لبرج إرسال فوق منزل لعائلة العطار في مدينة دير البلح.

- نتساريم - زيكيم: استشهد الشاب ورد علاء مقداد (30 عامًا) في منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة، فيما وصلت جثامين 3 شهداء وعدد كبير من الجرحى إلى مستشفى الشفاء، جراء استهداف منتظري المساعدات في منطقة "زيكيم" شمال غرب القطاع. والشهداء هم:

1. طارق أحمد محيسن (22 عامًا)

2. مصعب بسام نصير (19 عامًا)

3. رائد علاء عليان (18 عامًا)

كارثة إنسانية مستمرة: كشف مجمع الشفاء الطبي عن تسجيل وفيات متتالية بسبب المجاعة ونقص الغذاء، في ظل تعمد الاحتلال منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية. ودعا المجمع المؤسسات الدولية إلى زيارة المستشفيات والخيام والبيوت التي أصبحت فارغة من كسرة خبز.

الحصيلة الكارثية: ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 60,199 شهيدًا، بينهم:

18,430 طفلًا (30.8%)

9,735 امرأة (16.1%)

4,429 من كبار السن (7.3%)

فيما لا تزال آلاف الجثامين عالقة تحت الأنقاض وفي الشوارع، وسط استمرار سياسة الحصار والتجويع والإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.