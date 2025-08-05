اليونيسف: 28 طفلًا يُقتلون يوميًا في غزة بفعل القصف والتجويع الإسرائيلي

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدة أن نحو 28 طفلًا يُقتلون يوميًا بفعل القصف الإسرائيلي المستمر، والتجويع الممنهج الذي يتعرض له سكان القطاع منذ أكثر من 660 يومًا.

وقالت المنظمة في بيانها إن الأطفال في غزة يواجهون الموت في كل لحظة، سواء بسبب القنابل التي لا تتوقف، أو نتيجة سوء التغذية الحاد والجوع ونقص المساعدات والخدمات الأساسية كالماء والدواء والرعاية الصحية.

وأكدت اليونيسف أن أطفال غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية، مشددة في الوقت ذاته على أن ما يحتاجونه قبل كل شيء هو وقف فوري لإطلاق النار، لإنهاء دوامة القتل والتجويع التي تحاصرهم منذ أشهر طويلة.

وحذّرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار تام لمقومات الحياة في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه المدنيين العزّل، وفي مقدمتهم الأطفال.