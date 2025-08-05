القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ "فلسطين 2"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، رداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع بحق سكان قطاع غزة، واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

وأكدت القوات اليمنية أن العملية أصابت هدفها بدقة، وأدت إلى توقف حركة المطار وهروب آلاف المستوطنين إلى الملاجئ، في رسالة واضحة أن الشعب اليمني مستمر في موقفه الجهادي نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، ولن تثنيه التهديدات أو التداعيات عن مواصلة عملياته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على استمرار عملياتها العسكرية ضمن موقفها الثابت مع غزة وفلسطين حتى تحقيق النصر والتحرير.