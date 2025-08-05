وزارة الصحة الفلسطينية تعلن بدء تسجيل حالات البتر وإصابات الشلل الناتجة عن العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بالتعاون مع برنامج التأهيل الجسدي التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، عن بدء عملية حصر وتسجيل لحالات البتر وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ التي تسببت في شلل بالأطراف (إعاقة دائمة)، وذلك للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصابين من الاستفادة من خدمات التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل فريق طبي مختص لتقييم الحالات وفق المعايير المحددة.

ودعت الوزارة المصابين إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.

مؤكدة أنه لن يتم استقبال أي حالة غير مسجلة عبر الرابط، كما طالبت الحالات التي سبق وسُجلت بضرورة تحديث بياناتهم.

ونوهت الوزارة إلى أهمية إحضار كافة التقارير الطبية والمستندات الرسمية (بطاقة هوية أو جواز سفر أو مستخرج هوية) أثناء عملية التقييم.

رابط التسجيل:

https://sehatty.ps/public/patient_form