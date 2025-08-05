الدفاع المدني: 60% من مركباتنا خارج الخدمة ونواجه خطر كارثة إنسانية في غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عن تعطل 60% من مركباته في كافة المحافظات، نتيجة نفاد الوقود وغياب قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأعطال، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات الحيوية.

وأوضح الدفاع المدني أنه تمكن من تأمين كمية محدودة من الوقود عبر بعض المؤسسات الإنسانية والإغاثية، لكنها لم تتجاوز 15% من الاحتياج المهني اليومي، مما أجبر الطواقم على دمج بعض المهام وتأجيل أخرى لا تشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين.

وأكد الجهاز أن هذا الواقع المأساوي يضع قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية، في ظل عجز الدفاع المدني عن الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الإنقاذ والإطفاء، مطالباً بضرورة التدخل العاجل لتأمين الوقود وقطع الصيانة اللازمة قبل وقوع الكارثة.